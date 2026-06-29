Novo Gorico obiskal predsednik ene največjih japonskih finančnih skupin na svetu

Japonska delegacija se je danes sestala z novogoriškimi gospodarstveniki in znanstveniki, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami in visokotehnološkimi izdelki.

NOVA GORICA > Fundacija je v zadnjih treh letih z več kot 160.000 evri podprla dvanajst projektov EPK, med drugim Brezmejno telo z japonsko plesalko Eri Nishibara, Piccolo Opera Festival s pevko Ano Etsuko Tsuri, Kaki drevo življenja z umetnikom Tatsuom Miyajimo ter obisk oblikovalca in ilustratorja Mitsumeja. Obisk predsednika organizacije pa ni le kulturnega, temveč tudi razvojnega pomena, so poudarili po srečanju delegacije z novogoriškimi gospodarstveniki.

Japonsko delegacijo je po razstavi Mesto na meji popeljala njena avtorica dr. Kaja Širok. Foto: Ana Rojc Foto: Ana Rojc

Dvodnevni obisk v Novi Gorici tako predstavlja pomembno priznanje dosedanjemu sodelovanju med Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 in finančnimi podporniki kulture iz Japonske ter potrjuje mednarodno prepoznavnost čezmejnega projekta Nove Gorice in Gorice, so ob tem poudarili v Zavodu Zavoda GO! 2025. Ta je v sodelovanju s Fundacijo EU-Japan Fest v program vključil več japonskih umetnikov in projektov, fundacija pa je kulturne projekte v Novi Gorici in okolici v zadnjih treh letih po besedah direktorice zavoda Mije Lorbek podprla z več kot 160.000 evri. “Projekte so zainteresirani finančno podpreti še v obdobju dediščine v letu 2027,” je poudarila Lorbek.

Fundacija Japan Fest že več kot tri desetletja povezuje evropske prestolnice kulture z vodilnimi japonskimi umetniki in kulturnimi ustvarjalci. Njeni člani in podporniki prihajajo iz vrst najpomembnejših japonskih podjetij in gospodarskih skupin, ki s svojim financiranjem omogočajo gostovanja umetnikov, umetniške rezidence, produkcije in kulturne izmenjave po vsej Evropi.

EPK japonska delegacija obisk Foto: Luka Mavri Foto: Luka Mavri

V Zavodu GO! 2025 ob tem dodajajo, da obisk predsednika fundacije Makote Takashime, ki je hkrati tudi predsednik uprave skupine Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), ene največjih finančnih skupin na svetu, ni le kulturnega, temveč tudi širšega mednarodnega in razvojnega pomena, saj kaže, kako lahko kultura odpira vrata novim povezavam med mesti, institucijami, ustvarjalci in gospodarstvom.

Srečali so se tudi z novogoriškimi gospodarstveniki

Japonska delegacija si je med dvodnevnim obiskom po sprejemu pri novogoroškem županu Samu Turelu danes ogledala Xcenter, galerijo DAG v Gorici, plesno predstavo MN Dance Company in EPICenter, danes pa je obiskala Trg Evrope in razstavo Mesto na meji ter se v EPICentru srečala z novogoriškimi gospodarstveniki in znanstveniki, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami in visokotehnološkimi izdelki. Srečanja so se udeležili Tomi Iljaš iz podjetja Arctur, Elvis Janežič iz podjetja Instrumentation Technologies, prof. dr. Matjaž Valant iz Univerze v Novi Gorici in iz Centra za zelene tehnologije, Blaž Pavšič iz podjetja Roto Inox, novogoriškega inženirsko-proizvodnega podjetja, specializiranega za načrtovanje in izdelavo visokokakovostne procesne opreme iz nerjavnega jekla za farmacevtsko, biofarmacevtsko, kemijsko in kozmetično industrijo, ter Igor Filipčič iz Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki podpira posameznike, podjetja, občine in lokalni razvoj na območju Trsta in Gorice ter ima pomembno vlogo pri podpori slovenskemu prostoru v Furlaniji - Julijski krajini.

“Govorili smo o različnih temah, predvsem o zeleni tranziciji, sodobnih tehnologijah, umetni inteligenci, biofarmaciji, proizvodnji zdravil, bančništvu. Predstavili smo jim našo brezmejno območje in naša prizadevanja, da bi tudi na gospodarskem področju izkoristili to našo komparativno prednost biti brezmejni, ki ji je temelje še dodatno utrdila prav EPK,” je po srečanju povedal župan Samo Turel. Kot je dodal, je obisk enkraten dokaz, da EPK ni bila samo kulturni projekt, temveč projekt, “ki odpira vrata tudi gospodarstvu, v tem primeru pomembnim investitorjem iz dežele vzhajajočega sonca. Verjamem, da bo današnji izmenjavi informacij in kontaktov sledilo tudi kako konkretno sodelovanje.”

Podprli so kar 12 projektov EPK

Makoto Takashima je po srečanju z gospodarstveniki poudaril, da ga je navdušila visoka tehnološka raven predstavljenih podjetij: “Navdušen sem bil nad ravnjo tehnologije v podjetjih, ki so se predstavila na današnjem srečanju, zlasti na izjemno pomembnih področjih, kot so nove in zelene energije, umetna inteligenca ter implementacija naprednih rešitev v prakso. Ostali bomo v stikih in preverili možnosti sodelovanja na posameznih področjih. Vodikove tehnologije so zagotovo eno od potencialno zanimivih področij sodelovanja, denimo na področju zelene energije.”

Namestnik generalnega sekretarja Fundacije EU-Japan Fest Jiro Kogi je izpostavil, da so podprli 12 projektov v okviru Evropske prestolnice kulture. “Zelo veliko nam pomeni slogan GO! 2025 - GO! Borderless, zlasti v današnjih časih, ko je po sveto veliko konfliktov in razhajanj. Zato z vlaganji krepimo moč kulture. Kultura je pravzaprav platforma za vse. Zelo smo ponosni, da podpiramo kulturno sodelovanje med Japonsko, Slovenijo in Italijo. V Novi Gorici čutimo posebno energijo in z navdušenjem smo tu na obisku.”