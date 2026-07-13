Od danes enotedenska zapora mostu v Snežečah

SNEŽEČE • Naj spomnimo: prebivalci naselje Snežeče v Goriških brdih so februarja letos dočakali postavitev vojaškega montažnega mostu. Po uničenju prvotne infrastrukture zaradi naravne ujme lanske jeseni so pripadniki 14. inženirskega bataljona Slovenske vojske uspešno postavili vojaški montažni most, ki je ponovno omogočil nemoten cestni promet v tem delu občine.

Novembra lani je namreč občino Brda in okoliške občine prizadela huda ujma, ki je zadala veliko škodo tako na cestno-komunalni infrastrukturi kot kmetijskih zemljiščih. Sproženih je bilo večje število plazov, ki so ogrozili in omejili promet ter dostop prebivalcev do domov in storitev, ki so jih potrebovali. V naselju Snežeče je manjši hudourniški potok ob povišanem pretoku poškodoval brežino potoka na območju mostu, zaradi česar se je njegov temelj porušil v potok, z njim pa prekladna konstrukcija z voziščem mostu.

Kot rešitev se je ponudila postavitev začasnega mostu, ki je (sicer v daljši dolžini) že bil postavljen v času poplav 2023 čez reko Mežo v zaselku Pristava v Črni na Koroškem. Most je bil prejet kot pomoč in donacija Češke Republike oziroma njene vojske. Občina Brda je s projektanti in podjetjem, ki vzdržuje vodotoke na tem območju, izdelala ustrezen projekt. Tako se je vrednost tega mostu ponovno potrdila – saj je postal ključna rešitev za odpravo posledic naravnih nesreč v tem delu Primorske. Njegova postavitev je bila rezultat tesnega sodelovanja med Slovensko vojsko, lokalno skupnostjo in gospodarstvom.