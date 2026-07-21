Odložili telefone in ustvarjali

Delavnica Odklopi. Raziskuj. Ustvarjaj je bila namenjena otrokom, mladostnikom in vsem ostalim zainteresiranim. Njen cilj je bil spodbuditi udeležence, da za nekaj časa odložijo digitalne naprave in ponovno odkrijejo veselje do gibanja v naravi, ustvarjanja in pristnega druženja. Druga delavnica Sivkin kotiček in kamni sreče je bila posvečena nabiranju sivke in ustvarjanju izdelkov iz nje in iz kamnov. Tretja delavnica pa je bila kulinarična, na temo zbiranja kulinaričnih izkušenj iz zakladnice tradicionalnih goriških jedi in njihovo pripravo iz sestavin, nabranih na domačih vrtovih, njivah in v naravi. Dvodnevnih aktivnosti se je udeležilo 23 ljudi v starosti od 14 do 84 let. Z raziskovanjem narave in pohodom po kavernah in poteh Svete Gore, ustvarjalnim delom in družabnimi igrami brez digitalnih motenj so krepili socialne veščine, občutek pripadnosti in spoštovanje naravne in kulturne dediščine. Delavnice so skupaj organizirali zavod Domus Gratiae, družba Kraljica in Ustanova Zdenke Gustinčič, izvedene pa so bile v okviru projekta Čutimo vsi/vse – življenje v celoti, ki ga sofinancira Evropska unija.