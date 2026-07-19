Odsvetujejo kopanje pri jezu v Biljah

V torek, 14. julija, so zaposleni NLZOH Nova Gorica odvzeli vzorce reke Vipave na dogovorjenih točkah za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju občine Miren - Kostanjevica. Ugotovili so, da je mikrobiološka analiza pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije - Escherichie coli (E. coli) - na območju jeza v Biljah.

Na ostalih točkah (Šelo, Mlin, Grabec) so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava kopalna. Do nadaljnjega se zato na območju jeza Bilje kopanje odsvetuje. Tudi Civilna zaščita Občine Miren – Kostanjevica zato do preklica odsvetuje kopanje na tem območju. Pristojni napovedujejo, da nameravajo z novimi analizami ugotoviti izvor onesnaženja v Biljah.

Kot je zapisal Nacionalni inštitut za zdravje, je E. coli bakterija, ki živi v črevesju ljudi in živali, prisotna je tudi povsod, kjer pride do onesnaženja z iztrebki. Prisotnost E. coli v živilih ali vodi je zanesljiv kazalnik fekalnega onesnaženja. • nr