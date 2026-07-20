Otroški vrtec Ajdovščina v novo šolsko leto s povečanim vpisom in kadrovsko stisko

Določba o povečanem normativu za dva otroka ne bo veljala za oddelke na lokacijah Ribnik, Ob Hublju, Črniče, Vipava, Podnanos in Vrhpolje, bodo pa povečan normativ za enega otroka uporabili za posamezne oddelke na lokacijah Ribnik, Col, Otlica, Črniče in Budanje.

Po besedah Katarine Ambrožič, vodje Oddelka za družbene dejavnosti na občini Ajdovščina, bo s 1. septembrom v vrtcu oblikovanih 56 oddelkov, od tega 42 v občini Ajdovščina in 14 v občini Vipava. Dva oddelka bosta polovična. V občini Ajdovščina bo vrtec deloval na 12 lokacijah, v občini Vipava pa na treh. V Otroški vrtec Ajdovščina bo vključenih 943 otrok, od tega 715 v občini Ajdovščina, preostalih pa v občini Vipava.

Kadrovska stiska

Naj dodamo, da so v Otroškem vrtcu Ajdovščina prejeli tudi 240 vlog za sprejem otrok, ki naj bi vrtec obiskovali na novo. Te vloge so prišle za sprejem v rednem roku, še 57 vlog so dobili za kasnejši vpis. Predvidoma novembra se bo polovični oddelek v Budanjah, ki trenutno deluje v prostorih stare šole, preoblikoval v polni oddelek, januarja pa bodo v Vipavi odprli še dodaten oddelek.

Sicer pa so ajdovski svetniki na zadnji redni seji sprejeli tudi novo kadrovsko sistematizacijo Otroškega vrtca Ajdovščina, ki predvideva nekaj manj kot 180 mest. V vodstvu Otroškega vrtca Ajdovščina medtem opozarjajo na kadrovsko stisko, saj se soočajo z občutnim pomanjkanjem kadra. Ne primanjkuje le vzgojiteljev, temveč tudi tehnični kader, kot so kuharji in čistilci, ter celo sodelavci v računovodski službi.

Svetniki zavrnili

predlog komisije

Ker se sedanji ravnateljici Otroškega vrtca Ajdovščina Alenki Močnik novembra letos izteče mandat, so ajdovski občinski svetniki na zadnji redni seji obravnavali tudi mnenje o imenovanju novega ravnatelja. Obe kandidatki, dosedanja ravnateljica Alenka Močnik in Mateja Mikuž Kete, sta prejeli pozitivno mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pa je prednost namenila Mateji Mikuž Kete. Takšno stališče je zmotilo več svetnikov, ki so na koncu zavrnili predlog komisije, da obe kandidatki prejmeta pozitivno mnenje.