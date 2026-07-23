Plazišče na Grahovem ob Bači sanirajo, poškodovane hiše pa nameravajo v prihodnje obnoviti

GRAHOVO OB BAČI > Druga faza sanacije plazu na Grahovem ob Bači, ki je državo in občino Tolmin stala približno šest milijonov evrov, je bila uspešno zaključena letos spomladi. Utrjevali so cesto in območje pod njo. Projekt se sedaj nadaljuje s pripravo tretje faze, katere glavni cilj je odvodnjavanje terena nad vasjo. Predvidene rešitve in nadaljnje korake so predstavniki občine Tolmin, Državne tehnične pisarne in projektanti krajanom predstavili na nedavnem zboru občanov.

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