Po Goriškem caminu že okrog 3000 pohodnikov
Dežela Furlanija Julijska krajina je Goriški camino priznala kot camino regionalnega pomena. Po 82 kilometrov dolgi pešpoti od Ogleja do Svete Gore je od junija 2024, ko je bila označena, hodilo že okrog 3000 pohodnikov.
GORICA • Na delovnem srečanju z župani občin ob poti so predstavniki lokalnih skupnosti in turističnih zavodov izrazili pripravljenost pomagati pri nadaljnjem razvoju poti.
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