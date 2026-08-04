Po koncu Evropske prestolnice kulture manj nočitev na Goriškem

NOVA GORICA, AJDOVŠČINA • Letošnji rezultat pri prenočitvah tako kljub manjšemu medletnemu upadu ostaja krepko (enajst odstotkov) nad ravnjo iz leta 2024. Podatek velja za vseh šest občin destinacije: Mestno občino Nova Gorica ter občine Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Vipava.

V občinah Vipava, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica so v prvem polletju zabeležili več prenočitev kot v enakem obdobju lani. V Mestni občini Nova Gorica je bilo število prenočitev primerljivo z lanskim, občini Ajdovščina in Renče-Vogrsko pa sta zabeležili nekoliko manj prenočitev.

Štiri petine tujih gostov

"Ocenjujemo, da podatki kažejo predvsem na stabilizacijo turističnega obiska po izjemnem letu 2025, ki ga je močno zaznamovala Evropska prestolnica kulture. Kljub manjšemu medletnemu upadu obisk ostaja na visoki ravni in je občutno višji kot leta 2024. Razveseljivo je tudi, da v polovici občin destinacije beležimo rast prenočitev, kar kaže na vse boljšo razpršenost turističnega obiska po celotni destinaciji," je povedala strokovna vodja destinacije na Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Katja Kralj.

Približno 20 odstotkov obiska so predstavljali domači, 80 odstotkov pa tuji gostje. Največ jih prihaja iz bližnjih in tradicionalno pomembnih trgov, predvsem iz Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Sledili so gostje iz Madžarske, Poljske ter Bosne in Hercegovine. Pomemben segment predstavljajo tudi kitajski gostje, katerih obisk Nove Gorice je povezan predvsem z igralniško in zabaviščno ponudbo družbe Hit.

V tej igralniško-turistični skupini, ki je eden največjih ponudnikov nastanitev v Mestni občini Nova Gorica in ustvari pomemben delež turističnega prometa destinacije, so z rezultati prvega polletja zadovoljni. Beležijo rezultate, ki so primerljivi z lanskim letom, v drugi polovici leta pa pričakujejo večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti.

Največ jih pride zaradi naravnih in kulturnih znamenitosti

Razloge za prihod na to turistično destinacijo razkrivajo rezultati ankete med obiskovalci, ki jo je zavod izvedel v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Anketo je v celoti izpolnilo 406 oseb, 39 odstotkov vprašanih pa je kot glavni razlog za obisk navedlo naravne in kulturne znamenitosti. Zaradi rekreacije je destinacijo obiskalo 21 odstotkov vprašanih, zaradi zabave in kulinarike deset odstotkov, zaradi počitka pa devet odstotkov.

Z urejenostjo okolice je bilo zadovoljnih 88 odstotkov vprašanih, s ponudbo kulturnih vsebin, kot so muzeji, galerije in prireditve, pa 60 odstotkov. Približno tri četrtine obiskovalcev je pozitivno ocenilo tudi možnosti za pohodništvo in kolesarjenje ter dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti.

"Na zavodu pričakujejo, da bodo k stabilnemu obisku v nadaljevanju leta prispevali poletna in jesenska kulinarična ponudba, aktivnosti v naravi, prireditve ter kulturna in čezmejna doživetja, ki so bila dodatno prepoznana in razvita tudi v času Evropske prestolnice kulture," je še povedala Katja Kralj.