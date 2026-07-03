Poklon zgodovinski beri gledaliških nagrad

NOVA GORICA > Sprejema so se poleg nagrajenih umetnikov udeležile tudi direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček, umetniški vodja SNG Nova Gorica mag. Neda Rusjan Bric, direktorica Zavoda GO! 2025 mag. Mija Lorbek in vodja Oddelka za družbene dejavnosti mestne občine mag. Marinka Saksida. Srečanje je ponudilo priložnost ne le za proslavitev umetniških dosežkov, temveč tudi za razmislek o strateškem pomenu institucije v luči trajnih učinkov Evropske prestolnice kulture. SNG Nova Gorica je bil močno programsko vpet v projekt EPK, nagrade pa nedvomno dokazujejo pomembnost investicij v vrhunsko kulturno produkcijo, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.

Drnovšček je o uspehih SNG Nova Gorica povedala: "Kot direktorica sem ponosna na ansambel, sodelavke in sodelavce ter na vse ustvarjalce, ki so s svojim delom, predanostjo in pogumom prispevali k tako izjemnim uspehom. Hkrati smo izjemno hvaležni, da je Nova Gorica skupaj z Gorico nosila naziv Evropske prestolnice kulture. Brez EPK teh uspehov v takšnem obsegu zagotovo ne bi bilo. Pomembna finančna podpora nam je omogočila, da smo si drznili zastaviti in izpeljati velike, ambiciozne projekte. Med njimi posebej izstopa Dodekalogija. Gre za projekt, ki je po svojem obsegu in zasnovi nekaj izjemnega ne le v slovenskem, temveč tudi v širšem mednarodnem prostoru, in verjamem, da se bo zapisal v zgodovino našega gledališča in mesta."

Spomnimo, na 61. Festivalu Borštnikovo srečanje je režiser Tomi Janežič prejel Borštnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept uprizoritev 1973 in 1974, Branko Hojnik pa nagrado za njuno scenografijo. Predstava Anhovo je prepričala Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, ki ji je podelilo nagrado za najboljšo predstavo v celoti, ustvarjalna ekipa v sestavi Žiga Divjak, Katarina Morano, Jasmina Jerant in Monika Weiss pa je prejela Borštnikovo nagrado za raziskavo in razvoj besedila. Igralski uspeh sta kronali Ana Facchini z nagrado za vlogi v predstavah Anhovo in 1973 ter Marjuta Slamič za vlogo v predstavi 1973, bero nagrad pa je dopolnil Gašper Torkar s prejemom nagrade Nepogrešljivi.

Na 56. Tednu slovenske drame v Kranju je uprizoritev 1973 prepričala tako stroko kot javnost ter osvojila prestižno Šeligovo nagrado in nagrado občinstva za najboljšo predstavo. Besedilo predstave Anhovo avtorjev Katarine Morano, Žige Divjaka, Jasmine Jerant in Monike Weiss je prejelo Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo, celotna uprizoritev Anhovo pa še posebno nagrado žirije za preplet umetniške odličnosti in družbene prodornosti.

Na področju komedije so člani SNG Nova Gorica blesteli na 34. Dnevih komedije v Celju s predstavo Usje se je dalu. Ta je prejela nagrado za žlahtno komedijo tako po izboru strokovne žirije kot občinstva. Patrizia Jurinčič Finžgar je s svojo interpretacijo Pine postala žlahtna komedijantka, Matija Rupel pa si je z vlogami Jovanija, Uršule in Nika prislužil naziv žlahtnega komedijanta. Uspeh iste predstave v širšem regijskem prostoru potrjuje tudi nagrada »+Sabrija Biser«+ za najboljšega mladega igralca, ki jo je na 50. Dnevih satire Fadila Hadžića v Zagrebu prejel Borut Petrović. Domače uspehe zaokrožujejo regionalne nagrade tantadruj 2026. Ustvarjalni kolektiv predstave V potu mojega obraza je prejel tantadruja za najboljšo predstavo v celoti, medtem ko je bila Anuša Kodelja nagrajena za vrhunski igralski dosežek v projektih 1979, 1980 in 1982.