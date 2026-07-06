Poletna sezona napolnila kampe na Severnem Primorskem

NOVA GORICA, TOLMIN • Kampi v regiji so večinoma majhni, nekateri ponujajo le po nekaj prostorov za kampiranje. To velja predvsem za kampe v Vipavski dolini ter edini kamp v Goriških Brdih. V Posočju je kampov največ, skupno 23, tudi tam pa so povečini majhni. Zato morajo gostje je v času najvišje sezone, to je v juliju in avgustu, prostor predhodno rezervirati. Trenutno so kampi popolnoma zasedeni. Največ jih je v občinah Kobarid in Bovec, nekoliko manj v Tolminu, v občini Kanal ob Soči pa delujeta trenutno dva.

"Vsi kampi na našem območju so kakovostni, ponudniki pa se trudijo za dobro izkušnjo obiskovalcev," je za STA povedala Tea Florjančič iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. Edini kamp v Goriških Brdih je v Podsabotinu, kjer je obiskovalcem na voljo 12 prostorov za kampiranje in trije apartmaji. Obisk nenehno raste, kamp je tudi v teh mesecih poln, je za STA povedala Erika Kovačič Marinič iz TIC Brda. Polne so tudi ostale nastanitve v Brdih, kjer je sicer največ zanimanja v spomladanskih in jesenskih mesecih.

Nad hrano in vinom so navdušeni obiskovalci Vipavske doline, kjer kampe polnijo predvsem kolesarji in pohodniki, je za STA povedala direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Obiskovalcem je na voljo devet kampov in dve šotorišči, večina je majhnih, z le nekaj nastanitvami in v družinski lasti. "Večja sta le kampa ob ajdovskem letnem bazenu in kamp Tura v Gradišču nad Vipavo," je povedala Lojk. Tudi v Vipavski dolini so kampi trenutno razmeroma polni, čeprav se gostje obisku v poletnih mesecih zaradi visokih temperatur načeloma izogibajo. Ob kampih imajo v regiji tudi več glamping nastanitev, največ jih je ob kampih. Samostojne glamping nastanitve imajo le v Zgornjem Posočju.

V občinah, skozi katere teče reka Vipava, sicer opažajo vse več kampiranja na črno, še več pa je obiskovalcev z avtodomi, ki se ustavljajo v naravi, kjer pa je to prepovedano. Na delu so redarji, vendar je težava v tem, da prihajajo prekrškarji predvsem ob koncih tedna, ko redarjev tam ni.