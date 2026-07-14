Poletna šola nOrkester je dobila še norZbor

NOVA GORICA • Vodili so jih mentorji Amanda Vidic (violina, dirigentka in umetniška vodja), Mojca Maver Podbersič (zbor), Sonja Horvat (mojstrski tečaj violine), Mojca Furlan (violina in viola), Sara Gorkič in Katja Dadič (violina), Gaja Tadič (violončelo), Jernej Budin (kontrabas), Vlasta Rosa in Samo Turk (kitara) ter korepetitorka Ingrid Mačus. Vzporedno s sekcijskimi in skupnimi vajami so potekale tudi ustvarjalne delavnice pod vodstvom Anke Krpan Skomina, kjer so otroci izdelovali različne umetnine. Pripravljen program so udeleženci, ki so prišli iz bližnjih, pa tudi oddaljenih krajev države, predstavili na dveh nastopih.

Udeleženke mojstrskega tečaja violine so nastopile v Komorni dvorani Glasbene šole Nova Gorica. Vsi udeleženci pa so kot del skupnega orkestra svoje delo predstavili v začetku julija v Koncertni dvorani glasbene šole Nova Gorica, ki je bila skoraj premajhna za vse nastopajoče in obiskovalce. Slišali smo repertoar glasbe sveta ter pop in rock skladb, prirejenih posebej za ta orkester. "Tudi letošnji, razširjeni nOrkester je bil nadvse uspešen in ga bodo tako udeleženci kot njihovi mentorji ohranili v lepem spominu," je povedal mentor Samo Turk.