Poletne sence, filmske sanje in sedem večerov pod zvezdnatim nebom
Med 25. in 31. julijem bo Ploščad Silvana Furlana v središču Nove Gorice že štirinajsto leto zapored postala prostor, kjer se mesto po sončnem zahodu spremeni v odprto kinodvorano, v poletno dnevno sobo mesta. Letošnji Letni kino Silvana Furlana prinaša izbor, v katerem bo vsak obiskovalec našel svoj filmski večer, zatrjujejo organizatorji.
NOVA GORICA • Na platnu se bodo zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe, ki prihajajo z največjih svetovnih festivalov. Program povezuje raznolikost, od intimnih osebnih pripovedi do družbenih vprašanj, od humorja do pretresljivih življenjskih usod, od glasbe do zgodovine.
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