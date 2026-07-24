Katja Željan

Poletne sence, filmske sanje in sedem večerov pod zvezdnatim nebom

Goriška
24. 07. 2026, 5:00 , posodobljeno: 24. 07. 2026, 5:00

Med 25. in 31. julijem bo Ploščad Silvana Furlana v središču Nove Gorice že štirinajsto leto zapored postala prostor, kjer se mesto po sončnem zahodu spremeni v odprto kinodvorano, v poletno dnevno sobo mesta. Letošnji Letni kino Silvana Furlana prinaša izbor, v katerem bo vsak obiskovalec našel svoj filmski večer, zatrjujejo organizatorji.

Poletne sence, filmske sanje in sedem večerov pod zvezdnatim nebom

Večere pod zvezdnatim nebom bodo tokrat priredili že štirinajstič.

Foto: Arhiv Kinoateljeja

NOVA GORICA • Na platnu se bodo zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe, ki prihajajo z največjih svetovnih festivalov. Program povezuje raznolikost, od intimnih osebnih pripovedi do družbenih vprašanj, od humorja do pretresljivih življenjskih usod, od glasbe do zgodovine.

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LETNI KINO SILVANA FURLANA
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