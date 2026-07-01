Pomanjkljivosti je tolminska občina odpravila že v času nadzora

Župana Alena Červa veseli, da napake pri poslovanju občine niso bile bistvene in da so na pravi poti.

TOLMIN > Revizorji so ugotovili nekaj nepravilnosti pri uvrščanju v plačne razrede, manjkala so merila za obračunavanje delovne uspešnosti direktorja občinske uprave. Občina je dopustila, da sta dve javni uslužbenki v letu 2024 opravljali delo na domu, kar ni bilo opredeljeno v njunih pogodbah. Revizorje je zmotilo, da občina ni imela plana graditve in vzdrževanja občinskih cest.

Odločbe o dodelitvi denarja izvajalcem kulturnih projektov v letu 2024 je podpisal predsednik strokovne komisije, ki ni bil zaposlen na občini. Občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje štirih let ali dokumenta, v katerem bi opredelila javni interes na področju kulture, prednostne naloge, ukrepe, cilje in kazalce za njihovo doseganje.

Objave javnih razpisov in razpisna dokumentacija so bile pomanjkljive. Javnega razpisa na področju sociale niso objavili v Uradnem listu, trem nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju sociale in na drugih področjih so dodelili in izplačali denar, ne da bi prej izvedli javni razpis, je med drugim ugotovilo Računsko sodišče.

Ključni mehanizmi dobro delujejo

“Veseli me, da smo v sodelovanju z računskim sodiščem opravili temeljit pregled pravilnosti našega poslovanja ter dobili potrditev, da ključni mehanizmi dobro delujejo,” pravi župan Alen Červ. Poleg ustreznih popravljalnih ukrepov so sprejeli tudi nekaj ukrepov, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja podobnih nepravilnosti.

“Šlo je za nekaj nebistvenih napak na področju plač, kjer so bili sodelavci pri premestitvah umeščeni v prenizke plačne razrede, česar nismo sami od sebe opazili. Ostala priporočila so se navezovala predvsem na mehanizme, kjer si kot občina želimo biti čim bolj fleksibilni in učinkoviti, računsko sodišče pa na poslovanje gleda nekoliko bolj togo. Predvsem pri vzdrževanju občinskih cest bi bilo v primeru naše občine, ki ima več kot 450 kilometrov občinskih cest, zelo težko vnaprej sprejemati večletne načrte vzdrževanja, saj je nemogoče napovedati škodne dogodke in akutne potrebe. Vsekakor bomo skladno s priporočili poleg investicij poskusili primerno načrtovati tudi vzdrževalne posege,” pojasnjuje župan.

Dobrodošla opozorila in priporočila

“Tovrstne revizije so dobra stvar, saj lahko neodvisni opazovalci odkrijejo neizkoriščene potenciale v delovanju občinske uprave ter podajo priporočila, na osnovi katerih lahko učinkovitost in transparentnost poslovanja še izboljšamo,” ocenjuje župan. Veseli ga, da je poročilo eno boljših izmed revizij občin, ki jih je računsko sodišče opravilo za poslovanja med letoma 2020 in 2024.

“Po naših podatkih je bilo v tem času izdanih osem negativnih mnenj, sedem s pridržkom in nobeno pozitivno. Mnenje s pridržkom in brez zahtevanega odzivnega poročila kaže, da smo na pravi poti, vedno pa se da še kaj izboljšati,” pravi Červ.