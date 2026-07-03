Pred vrati 130 dni zapore polovice vipavske hitre ceste
Vipavska hitra cesta bo od jutri, od 5. ure zjutraj, do predvidoma ponedeljka, do 5. zjutraj, med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaprta v obe smeri zaradi priprav na drugi sklop obsežnih gradbenih del. Od ponedeljka do sredine novembra bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos, veljal bo enak prometni režim kot lani. Ves promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu hitre ceste, tranzitni promet v smeri Ljubljane bodo usmerili na Fernetiče, ostali promet proti Ljubljani bo potekal po vzporedni regionalni cesti.
VIPAVA • Predstavniki Darsa so na včerajšnji novinarski konferenci v Vipavi predstavili nadaljevanje obnove vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo, ki zdaj prehaja v glavno fazo. Zaradi tega bo od ponedeljka, 6. julija, do predvidoma 16. novembra za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos.
Po cesti vsak dan pelje 4500 tovornjakov
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