Prenova Lokarjeve hiše v Ajdovščini skoraj zaključena

AJDOVŠČINA > V projektu Lokarjeva literarna doživetja na poti, v katerega je uvrstila tudi prenovo same Lokarjeve hiše, je prek razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pridobila skoraj 315.000 evrov. S prenovo so začeli letošnjega februarja, je za STA povedal vodja za gospodarstvo in razvojne zadeve ajdovske občine Janez Furlan.

Zamenjali streho, izdelalo nov pod in strop ...

V pritličju in prvem nadstropju Lokarjeve hiše so razstavni prostori Lokarjeve galerije, kjer za galerijsko dejavnost skrbi Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske. V nadstropju hiše se nahaja tudi spominska soba Danila Lokarja, z originalnimi predmeti, nad katero bdi Lavričeva knjižnica Ajdovščina. V sklopu prenove je ajdovska občina med drugim zamenjala streho, izdelala nov pod in strop, uredila elektro in strojne inštalacije ter zamenjala stavbno pohištvo.

Iz nadstropja na podstrešje so zgradili nove lesene stopnice, v nadstropju in podstrešju so uredili nove sanitarije. Prostori bodo po prenovi prilagojeni tudi gibalno oviranim, saj bodo za dostop v višje dele stavbe postavili stopniščni vzpenjalnik. Podstrešni del bo urejen v večnamenski prostor s potrebno opremo za izvedbo različnih kulturnih dogodkov. Dela se izvajajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V Lokarjevi spominski sobi bo postavljena interaktivna tabla z zaslonom na dotik, kjer bodo lahko obiskovalci prek različnih kvizov spoznavali življenje in delo Danila Lokarja. Zasnovala jih je skrbnica Lokarjeve zapuščine Lavričeva knjižnica Ajdovščina in jih razdelila na vsebine za otroke in odrasle.

Otvoritev konec septembra

Otvoritev prenovljene stavbe ajdovska občina napoveduje konec prihodnjega meseca. Prav zaradi prenove stavbe so za mesec dni zamaknili tudi likovni extempore Castra 2026, ki bo tako predvidoma odprl vrata konec septembra, je povedal vodja Lokarjeve galerije Vladimir Bačič.

Lokarjeva hiša je rojstna hiša pisatelja Danila Lokarja, zgrajena okoli leta 1880. V stavbi sedaj deluje Lokarjeva galerija, v njej je urejena tudi pisateljeva spominska soba z njegovimi predmeti in rokopisi.

Danilo Lokar se je kot prvi izmed šestih otrok v družini rodil leta 1892. Gimnazijo je obiskoval v Gorici, leta 1917 pa je na Dunaju končal študij medicine. Kot zdravnik je služboval v več krajih, od 1925 v Ajdovščini. Med drugo svetovno vojno je bil pregnan v italijansko Medejo, po kapitulaciji Italije pa se je pridružil partizanom na Primorskem. Leta 1951 se je kot zdravnik upokojil in se povsem posvetil pisateljevanju. Za zbirko novel Sodni dan na vasi je leta 1959 prejel Prešernovo nagrado, kasneje pa napisal še več drugih znanih romanov. Najpogostejši tematski del Lokarjeve novelistike so upodobitve ljudi iz Vipavske doline in okoliških hribovitih predelov. Umrl je leta 1989 in je pokopan v Ajdovščini.