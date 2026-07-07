V Kanalu ob Soči prepovedali uporabo pitne vode za zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov

KANAL OB SOČI > Režijski obrat Občine Kanal ob Soči je danes objavil javni poziv za varčevanje s pitno vodo iz vodovoda Ročinj-Doblar. Kot so navedli, je zaradi izredno dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih vodnih izgub, zmanjšane izdatnosti vodnih virov ter povečane obremenitve vodovodnega sistema v poletnem času z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe vseh uporabnikov s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druga nenamenska raba pitne vode. Spoštovanje ukrepa varčevanja s pitno vodo nadzira Redarska služba Medobčinske uprave. K odgovornemu in varčnemu ravnanju s pitno vodo pozivajo tudi vse druge uporabnike v občini. "Z odgovorno porabo lahko skupaj zmanjšamo obremenitev vodovodnega sistema in prispevamo k zanesljivi oskrbi s pitno vodo za vse uporabnike tudi v obdobjih povečane porabe," so še zapisali. •