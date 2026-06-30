Pridobitev za paciente v novogoriški bolnišnici
V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica so nedavno v klinično prakso uvedli angiografijo s plinom CO2. Kot so pojasnili, je tehnologija dobrodošla rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo ter za bolnike z alergijo na jod.
ŠEMPETER PRI GORICI • Gre za avtomatiziran, nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in znotrajžilnih posegih, so še pojasnili. Posege je začel izvajati interventni radiolog, dr. Matjaž Vrtovec.
“S CO2 tehnologijo je možno opraviti slikovno diagnostiko in posege na ožilju s pomočjo plina CO2, ki je nealergen, in tudi za ledvice neškodljiv. To je plin, ki nastaja pri procesih celičnega življenja in dihanja. Normalno ga izločamo preko pljuč. In v telesu za seboj ne pusti ničesar. Seveda so z uporabo CO2 povezane tudi nekatere nevarnosti, ki jih mora operater poznati in predvideti oziroma se jim izogniti s pravilno tehniko in uporabo prilagoditi pacientovemu stanju in komorbidnosti,” je pojasnil Vrtovec.
CO2 tehnologija ima tudi nekaj tehničnih posebnosti, z njeno uporabo pa lahko celo bolje diagnosticirajo oziroma prikažejo nekatere težave. Kot so še pojasnili v regijski bolnišnici, je seznam preiskav in posegov izključno z novo tehnologijo že precej obsežen, ker je uporaba CO2 v klinični praksi v državi še redkost, pa pričakujejo paciente tudi iz drugih centrov v državi.