Pridobitev za paciente v novogoriški bolnišnici

ŠEMPETER PRI GORICI • Gre za avtomatiziran, nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO 2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in znotrajžilnih posegih, so še pojasnili. Posege je začel izvajati interventni radiolog, dr. Matjaž Vrtovec.

“S CO 2 tehnologijo je možno opraviti slikovno diagnostiko in posege na ožilju s pomočjo plina CO 2 , ki je nealergen, in tudi za ledvice neškodljiv. To je plin, ki nastaja pri procesih celičnega življenja in dihanja. Normalno ga izločamo preko pljuč. In v telesu za seboj ne pusti ničesar. Seveda so z uporabo CO 2 povezane tudi nekatere nevarnosti, ki jih mora operater poznati in predvideti oziroma se jim izogniti s pravilno tehniko in uporabo prilagoditi pacientovemu stanju in komorbidnosti,” je pojasnil Vrtovec.