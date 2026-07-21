Pristni prikazi starih opravil in rokodelskih spretnosti na Legenda.festu

BREGINJ > Prireditev, ki temelji na dolgoletni ideji in projektu Vide Škvor, je letos ponovno povezala domačine in obiskovalce ter skozi prikaze starih opravil, rokodelskih spretnosti in domače kulinarike obudila spomine na življenje, kakršnega so poznali nekoč.

“Legenda.fest ni zgolj dogodek enega dne – priprave so se začele že več dni prej. Domačinke so na delavnicah ponovno obujale stare recepte in pripravljale tradicionalne jedi Breginjskega kota, na travnikih pa so domačini obračali in grabili seno ter se pripravljali na prikaz izdelave kope,” izpostavlja vodja prireditve Nataša Baloh.

Prikazi starih opravil in rokodelskih spretnosti so poželi veliko zanimanja. Foto: Arhiv Razvojnega Društva Breginjski Kot Foto: Arhiv Razvojnega Društva Breginjski Kot

'Krompirjovka' in 'belo močenje'

Na dan prireditve je na odprtem ognjišču v velikem kotlu dišalo po domači 'krompirjovki' (krompirjevi polenti) in 'belem močenju', značilni breginjski jedi, ki so jo nekoč pripravljale gospodinje. Obiskovalci so lahko okusili tudi druge domače dobrote ter spoznali kulinarično bogastvo teh krajev.

Prireditveni program se je začel s prikazom klepanja kose, sledila je predstavitev pletarske obrti, veliko zanimanja pa sta pritegnili tudi predstavitev starih predmetov iz Breginja in prikaz dela čevljarja. Dogajanje so dopolnile stojnice z lokalnimi izdelki, medom in zelišči, obiskovalcem pa so predstavili še predelavo ovčje volne in izdelavo pletenih in polstenih izdelkov.

Prikazi starih opravil in rokodelskih spretnosti so poželi veliko zanimanja. Foto: Arhiv Razvojnega Društva Breginjski Kot Foto: Arhiv Razvojnega Društva Breginjski Kot

Skupnost, ki je močno povezana

Prireditev Legenda.fest, ki jo organizira Razvojno društvo Breginjski kot, je dokazala, da dediščina Breginjskega kota ni le del preteklosti, temveč pomemben del sedanjosti in prihodnosti. “Takšni dogodki živijo predvsem zaradi ljudi, ki svoje znanje nesebično delijo z drugimi in ga prenašajo na mlajše generacije,” ocenjuje Nataša Baloh. Organizatorji ob tej priložnosti poudarjajo, da prireditve brez številnih prostovoljcev ne bi bilo mogoče izpeljati. Pri njeni pripravi so stopila skupaj vsa društva v Breginju ter številni domačini, ki so s svojim delom, časom in pripravljenostjo pomagati pokazali, kako močna je povezanost skupnosti.