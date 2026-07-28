Radodarno praznična sveta Ana

CERKNO > Praznični vikend okrog goda zavetnice Cerkljanov sv. Ane je zaradi več stoletnega obeleževanja ohranjen kot Poletje v Cerknem. Anin sejem, čeprav nihče ne ve točno koliko star, sega stoletja v preteklost in je od nekdaj praznik za Cerkljansko značilnih rokodelcev. Svojo spretnost so mnogi pokazali tudi letos. Dan odprtih vrat je pripravilo hitro rastoče lesarsko podjetje Kendales. Za uvod v praznik so odprli športni park.

Za uvod v Poletje v Cerknem so odprli milijon evrov vreden športni park. Foto: Saša Dragoš Foto: Saša Dragoš

Rokodelci in njihovo društvo ohranjajo znanje

“Nismo pričakovali tolikšnega zanimanja,” je presenečen direktor Kendalesa Uroš Kenda več sto obiskovalcev po skupinah povedel skozi 2400 m² velike, sodobno opremljene hale za proizvodnjo masivnega pohištva. Lani so se iz Novakov preselili v bivše prostore propadlega lesarskega podjetja Celes in z urejeno in za okolje brezhibno proizvodnjo navdušili prej zaradi onesnaževanja prizade Cerkljane.

Praded Kenda je svoje podjetje zagnal na pregovornih rokodelskih spretnostih v teh krajih. Nekoliko višje, v Gorenjih Novakih, je lastnik muzeja starih kmečkih strojev in orodij Silvo Čemažar obiskovalce vodil skozi pripravo slame za tod nekdaj značilno kritje streh. Sredi Cerknega so rokodelci prikazali spretnosti, ki jih ohranjajo sami in s spodbudo društva DRIKLC. Pletli so koše in volno. Čipkarice društva Marjetica so na ogled postavile čipke v zahtevni tehniki pajkov. Manjkali niso niti izdelovalci larf, značilnih lesenih pustnih naličij domačih laufarjev. Po njih so poimenovali Larfa art sejem, ki so ga z učnimi delavnicami in domačimi prehrambenimi dobrotami pospremili številni ponudniki.

Klekljarice društva Marjetica so se na rokodelskem sejmu predstavile s čipkami z eno najtežjih tehnik - pajki. Foto: Saša Dragoš Foto: Saša Dragoš

Dve leti zaprt hotel z gradbenim dovoljenjem za prenovo

Med sejmom so po ulicah Cerknega tekmovali orientacisti. Organizatorjem, zadnja leta najuspešnejšemu športnemu društvu Azimut, se bodo bržčas z dobrimi rezultati kmalu pridružila druga športna društva. Za uvod v Poletje so odprli športni park s številnimi igrišči in igrali. Pri milijon evrov vredni naložbi občine se je dolgo zapletalo, a še bolj se je lastnici pred dvema letoma zaprtega hotela, družbi Postojnska jama. Med praznovanjem je Cerkljane razveselila z novico, da so problemi rešeni in je gradbeno dovoljenje za prenovo hotela v njenih rokah. Medtem ko bo naložbo prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj predstavil ta teden, se že ve, da bodo ob hotelu prenovili tudi termalni park, nad bivšim trgovskim delom pa uredili stanovanja. •