Obeta se kolesarska povezava Vrtojba–Križcijan

ŠEMPETER PRI GORICI • Pogodbo za pomemben infrastrukturni projekt sta v četrtek v Coroninijevem dvorcu podpisala župan občine Šempeter - Vrtojba mag. Milan Turk kot predstavnik naročnika in Saša Stopar Bandi, direktorica podjetja Stopar iz Ajdovščine kot predstavnica izvajalca. Skupna pogodbena vrednost del z DDV znaša dobrih 732.000 evrov.

Projekt z dvema sklopoma

Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop v vrednosti 507.000 evrov z DDV obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do Križcijana, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti.

Promet za kolesarje in pešce med Vrtojbo in Križcijanom bo v prihodnje varnejši. Foto: Arhiv Občine Šempeter Vrtojba Foto: Arhiv Občine Šempeter Vrtojba

Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike oziroma Kohezijskega sklada v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjen na dobrih 225.000 evrov z DDV, pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda.

Začetek gradbenih del v 2027

Kot so sporočili z občine Šempeter-Vrtojba, bo naložba pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesarji in pešci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom. “Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture omogoča bolj racionalno izvedbo del, zmanjšuje stroške ter omejuje dolgotrajne vplive na promet,” poudarjajo na občini. Gradbena dela naj bi bila zaključena v prvi polovici naslednjega leta, občina Šempeter - Vrtojba pa se občankam, občanom in vsem uporabnikom ceste že vnaprej zahvaljuje za razumevanje in strpnost v času trajanja gradnje. •