Revizija poslovanja javnega zavoda GO! 2025 ni pokazala nepravilnosti

Več kot šest mesecev po medijskih objavah, ki so sprožile prijave in preverjanja poslovanja zavoda GO! 2025, so končani postopki pristojnih institucij, revizij in neodvisnih strokovnih pregledov.

NOVA GORICA > V preteklih mesecih je bilo poslovanje zavoda, ki je vodil dogajanje v letu Evropske prestolnice kulture (EPK), predmet institucionalnega preverjanja. Zavod je v vseh postopkih sodeloval s pristojnimi institucijami, predložil zahtevano dokumentacijo ter omogočil popoln vpogled v svoje poslovanje. Ugotovitve različnih organov od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) do okrožnih sodišč kažejo, da očitki, ki so v zadnjih mesecih spremljali projekt v javnosti, niso bili potrjeni.

Zavod je tudi javno objavil ključna pravna mnenja in revizijska poročila

"V zadnjih mesecih smo se poleg zahtevne izvedbe programa EPK intenzivno posvečali tudi številnim postopkom preverjanja našega poslovanja. Vsem pristojnim institucijam smo omogočili popoln vpogled v dokumentacijo in poslovanje zavoda. Zadovoljni smo z zaključki opravljenih postopkov, ki dokazujejo, da smo ravnali pravilno," je za izjavo za javnost povedala direktorica javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.

Lorbek je dodala še, da zavod ostaja zavezan preglednemu, odgovornemu in zakonitemu poslovanju ter uspešni izvedbi enega najpomembnejših kulturnih projektov v zgodovini samostojne Slovenije.

Zavod je v interesu odprtega delovanja tudi javno objavil ključna pravna mnenja in revizijska poročila ter bo tudi v prihodnje zagotavljal najvišjo stopnjo transparentnosti svojega delovanja.

KPK tudi ni zaznala utemeljenega suma kršitev

KPK je 23. marca zaključila z obravnavo prijave zoper javni zavod GO! 2025, ki jo je prejela 30. oktobra lani. V svojem poročilu je zapisala, da ni zaznala utemeljenega suma kršitev iz lastnih pristojnosti.

Državni revizijski komisiji (DKOM) je na njihovo zahtevo zavod januarja posredoval dokumentacijo v zvezi z medijsko izpostavljenimi primeri. Na 39. seji državnega sveta je pristojni komisiji predstavnik DKOM na vprašanje o GO!2025 odgovoril, da komisija ne vodi postopka v okviru revizijskih pristojnosti, kar dokazujejo tudi javno dostopne evidence.

Tudi na zahtevo policije je zavod GO! 2025 posredoval vso dokumentacijo v mesecu januarju in je le-ta z odločbo z dne 26. junija po vpogledu v svoje evidence ugotovilo, da v njih ne hrani osebnih podatkov vlagateljice. Okrajno sodišče v Novi Gorici pa je 8. junija izdalo uradno potrdilo, da zoper vlagateljico pri nobenem od okrožnih sodišč v Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pri nobenem okrajnem sodišču ni izdana obsodilna sodba zaradi takšnega kaznivega dejanja.

Decembra lani sta nekdanji predsednik Državne revizijske komisije Aleksij Mužina in strokovnjak za javno naročanje Marko Žvipelj izdelala neodvisno pravno mnenje. V njem ugotavljata, da so bili pregledani postopki javnega naročanja izvedeni zakonito, transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju. Notranja revizija s strani zaprisežene državne revizorke, s katero se je seznanil tudi svet zavoda, je v okviru vzorčnega pregleda javnih naročil pregledala tudi nekatere medijsko izpostavljene primere ter pri pregledanih postopkih ni ugotovila nepravilnosti.

Lanskoletna Evropska prestolnica kulture Nova Gorica-Gorica ostaja eden največjih razvojnih, kulturnih in čezmejnih projektov v Sloveniji. Poslanstvo projekta je povezovanje ljudi, ustanov in skupnosti prek kulture ter ustvarjanje trajnih razvojnih učinkov za Novo Gorico, Gorico in širši evropski prostor, so še zapisali.