ŠD Sonček ob Soči že 20 let gosti otroke iz SOS centra Sarajevo

Poletje ob Soči, pod vodstvom Športnega društva Sonček, je aktivno preživelo 300 otrok, med njimi tudi mladi iz SOS centra Sarajevo.

SOLKAN > Brezskrbnih dni, ko se otroci in mladostniki v kajakaškem centru pod vodstvom ŠD Sonček, na čelu z neutrudnim Miranom Frankom, družijo, zabavajo, tekmujejo in se vmes naučilo tudi marsikaj koristnega in zanimivega, še ni povsem konec. Še v tem tednu na zadnjem terminu otroci aktivno preživljajo počitnice: streljajo z lokom, igrajo nogomet, košarko, odbojko, vozijo kajak, drugi berejo v knjižnici po krošnjami ali se igrajo družabne igre, spet tretji gradijo jezove, iščejo potočne rakce, plezajo, se merijo v špljakah … Približno 300 se jih bo letos družilo ob Soči. Vsem pa je skupno, da jim nikoli ni dolgčas. Rdeča nit je seveda Soča, ki je letos zaradi vročinskega vala prijetno topla, saj so temperature segale tudi do 20 stopinj in več.