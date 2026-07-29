ŠD Sonček ob Soči že 20 let gosti otroke iz SOS centra Sarajevo
V tem tednu še zadnja skupina otrok z Goriške brezskrbno in aktivno uživa na 31. Poletju ob Soči v Solkanu. Letos je prav posebno leto, saj je ekipa ŠD Sonček že dvajsetič odprtih rok sprejela tudi otroke in mlade brez staršev iz SOS centra Sarajevo in jim priredila nepozabne počitnice.
SOLKAN > Brezskrbnih dni, ko se otroci in mladostniki v kajakaškem centru pod vodstvom ŠD Sonček, na čelu z neutrudnim Miranom Frankom, družijo, zabavajo, tekmujejo in se vmes naučilo tudi marsikaj koristnega in zanimivega, še ni povsem konec. Še v tem tednu na zadnjem terminu otroci aktivno preživljajo počitnice: streljajo z lokom, igrajo nogomet, košarko, odbojko, vozijo kajak, drugi berejo v knjižnici po krošnjami ali se igrajo družabne igre, spet tretji gradijo jezove, iščejo potočne rakce, plezajo, se merijo v špljakah … Približno 300 se jih bo letos družilo ob Soči. Vsem pa je skupno, da jim nikoli ni dolgčas. Rdeča nit je seveda Soča, ki je letos zaradi vročinskega vala prijetno topla, saj so temperature segale tudi do 20 stopinj in več.
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