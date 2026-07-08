Se v Idriji in Tolminu obeta še slabša dostopnost do družinskih zdravnikov?
Dostopnost za prihodnost je Radio Slovenija naslovil pogovor o družinski medicini v okviru celodnevnega oddajanja iz Idrije. Govora je bilo o približno136.000 Slovencih, okrog šest tisoč v posoških občinah, Idriji in Cerknem brez izbranega zdravnika. Tudi o rešitvah, kot jih vidijo vodilni Zdravstvenih domov v Tolminu in Idriji z enim večjih pomanjkanj zdravnikov v državi.
TOLMIN, IDRIJA > Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je menil, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov najhujše v Ljubljani. Številke, kolikor so točne sploh dostopne, pravijo, da je problem pomanjkanja najhujši v odmaknjenih delih Slovenije, ob Beli krajini zlasti v Posočju in Idrijsko Cerkljanskem. Zato je bila v pogovoru najbolj spodbudno mnenje direktorja Zdravstvenega doma Tolmin Primoža Uršiča (ZDT) o dobrem delu turistične ambulante tudi v prid rednim ambulantam. V Idriji so problemi hujši, a se Zdravstvenemu domu (ZDI) po četrtem razpisu obeta vsaj direktorica, ekonomistka Varja Dolenc.
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