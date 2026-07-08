Se v Idriji in Tolminu obeta še slabša dostopnost do družinskih zdravnikov?

Zastopniku pacientovih pravic Marjanu Sušlju (desno) je bivši direktor ZDI Tomaž Glažar oporekal, da bo regionalizacija zdravstva na Goriškem izboljšala dostop do družinskih zdravnikov.

TOLMIN, IDRIJA > Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je menil, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov najhujše v Ljubljani. Številke, kolikor so točne sploh dostopne, pravijo, da je problem pomanjkanja najhujši v odmaknjenih delih Slovenije, ob Beli krajini zlasti v Posočju in Idrijsko Cerkljanskem. Zato je bila v pogovoru najbolj spodbudno mnenje direktorja Zdravstvenega doma Tolmin Primoža Uršiča (ZDT) o dobrem delu turistične ambulante tudi v prid rednim ambulantam. V Idriji so problemi hujši, a se Zdravstvenemu domu (ZDI) po četrtem razpisu obeta vsaj direktorica, ekonomistka Varja Dolenc.