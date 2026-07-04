Sedma edicija Tminskega poletja prinaša čez 50 raznolikih dogodkov

TOLMIN • “Kulturni poletni cikel, ki ga omogoča Občina Tolmin in koordinira tolminski Zavod za kulturo, šport in mladino, sodelujejo pa še številni drugi, je v sedmih letih zrasel v eno ključnih poletnih platform na Severnoprimorskem za umetnike in občinstvo. Tminsko poletje ni le naključni niz dogodkov, temveč že prepoznavna znamka poletnega dogajanja, za katero se ustvarjalci tekom leta aktivno potegujejo,” je povedala članica programskega odbora Špela Mrak.

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