Šempeter pri Gorici: štiri nove postaje in dvajset novih koles

ŠEMPETER PRI GORICI > Projekt, vreden dobrih 192.000 evrov z DDV, ki se sofinancira iz Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 v okviru javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, obsega postavitev štirih novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles. Od tega bo deset koles električnih in deset klasičnih. Izvedena bodo tudi nadgradnja informacijskega sistema GO2GO ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektro dela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.

V občini bogatijo sistem javne izposoje koles GO2GO. Foto: Arhiv Občine Šempeter Vrtojba Foto: Arhiv Občine Šempeter Vrtojba

Boljša dostopnost javne izposoje koles

Nova postajališča bodo umeščena na štiri lokacije: pri Športnem parku Šempeter, v središču Šempetra pri Gorici, na Vrtojbenski cesti pri trgovini SPAR ter v Vrtojbi na Ulici 9. septembra pri pokopališču. Pridružila se bodo obstoječima postajama pri Pošti v Šempetru in Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, tako da bo sistem GO2GO v občini po zaključku projekta obsegal skupno šest postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom.

“Trajnostna mobilnost je eden od pomembnih razvojnih ciljev naše občine. Z razširitvijo sistema javne izposoje koles z novimi postajami in dodatnimi kolesi bomo uporabnikom ponudili še več možnosti za varno, hitro in okolju prijazno vsakodnevno mobilnost,” je ob podpisu pogodbe poudaril župan Milan Turk. “Naš cilj namreč ostaja jasen – ustvarjati občino, ki je prijazna do ljudi, okolja in sodobnih načinov mobilnosti. Veseli me, da smo za projekt pridobili tudi evropska sredstva, saj lahko tako z manjšim finančnim bremenom za občinski proračun uresničujemo pomembne razvojne projekte,” je še izpostavil.

Stisk roke za štiri nova postajališča in 20 novih koles Foto: Arhiv Občine Šempeter-Vrtojba Foto: Arhiv Občine Šempeter-Vrtojba

Med največjimi sistemi javne izposoje koles

Peter Žnidaršič, izvršni direktor za sinergije in multimodalnost v družbi Nomago, pa je povedal, da je bila občina med prvimi v regiji, ki se je odločila za uvedbo sistema javne izposoje koles. “Da je bila odločitev pravilna, potrjuje tudi dejstvo, da se je število najemov samo lani povečalo za več kot tri četrtine,” je dejal. Po zaključku tokratne širitve sistema bo regijski sistem GO2GO, ki povezuje Mestno občino Nova Gorica, občino Šempeter - Vrtojba ter občino Gorica, obsegal že 31 postaj in skoraj 120 koles, s čimer se bo uvrstil med največje sisteme javne izposoje koles v Sloveniji.