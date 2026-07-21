Šempetrska bolnišnica objavila razpis štipendij

ŠEMPETER PRI GORICI > Za pridobitev kadrovske štipendije se lahko prijavijo dijaki z izobraževalnih programov bolničar-negovalec in zdravstvena nega ter študentje visokošolskih strokovnih študijskih programov zdravstvena nega in babištvo. Višina mesečne štipendije za srednješolski izobraževalni program znaša 150 evrov, za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje pa 200 evrov. Izbranim dijakom oziroma študentom bodo glede na potrebe v času izobraževanja med drugim omogočili opravljanje delovne prakse in pripravništva, študentsko delo na področjih, ki jih bo zanimalo, sodelovanje s strokovnjaki z različnih področij in možnost podaljšanja štipendiranja, če se bo dijak odločil nadaljevati šolanje. Prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije z vsemi zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo na e-poštni naslov ali po klasični pošti. Rok za oddajo prošnje je 15. september za dijake in 15. oktober za študente.