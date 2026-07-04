Sergij Pelhan je častni občan Mestne občine Nova Gorica

NOVA GORICA > Z nazivom častnega občana se bodo zahvalili Sergiju Pelhanu za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kot minister za kulturo, dolgoletni kulturni menedžer in družbeni delavec je s svojo predanostjo povezoval institucionalno umetnost in ljubiteljsko kulturno ustvarjalnost ter gradil mostove s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Pod njegovim vodstvom je nekdanje Primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica pa danes uživa velik mednarodni ugled.

Nagrado Franceta Bevka bo prejel režiser Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrado Mestne občine Nova Gorica bodo prejeli nekdanji direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič za organizacijske uspehe, preboj pri modernizaciji zdravstva in prispevek k socialni varnosti regije, podjetje Gonzaga-Pro za gospodarske dosežke in aktivno vlogo pri povezovanju slovenske pohištvene industrije ter zgodovinarka Kaja Širok za mednarodno delo na znanstvenem in kuratorskem področju, s poudarkom na razstavi Mesto na meji, Goriška v 20. stoletju, ki presega klasično muzejsko predstavitev.

Bevkovo listo bodo podelili direktorju fotografije in scenaristu Fabrisu Šulinu za prispevek k bogatitvi goriškega in širšega prostora, ki ga povezuje z mednarodnim prizoriščem.

Plaketo Mestne občine bodo prejeli Igor Miljavec za dolgoletni prispevek k ustvarjanju dostopnejše občine za ranljivejše skupine, Bojan Stante za skrb za starejše in postavitev mreže Hiš dobre volje, Trnovski furmani za ohranjanje furmanske tradicije, Smučarski klub Gorica za razvoj in ohranjanje smučarske kulture na Goriškem in Foto Lado za dolgoletno bogatitev mestnega središča in ohranjanje spomina na mesto. Priznanja jim bodo podelili na slavnostni seji v septembru.