Šest dni odklopa in druženja s prijatelji v naravi
Mladinski center Nova Gorica z Društvom Rod soških mejašev, Tomažem Šavletom in Špelo Šinkovec v Čepovanu šesto leto zapored organizira Poletni tabor za mlade. 12 mladostnikov je domači kavč za nekaj dni zamenjalo s Hišo Čepovanka, kjer jim čas ob številnih dejavnostih tako hitro mineva, da (skoraj) ne pogrešajo telefona.
ČEPOVAN • “V redu je, še kar. Obiskali smo kmetijo in všeč mi je bilo, da so nam dali med. Ampak malo pogrešam telefon in pogrešam to, da bi doma gledal nogomet ob treh zjutraj,” je med popoldanskim počitkom, po obisku kmetije in pred delavnico E-Hiše Nova Gorica, na dvorišču prenovljene počitniške hiše Čepovanka povedal 14-letni Oskar iz Nove Gorice. Eden od 12 udeležencev poletnega tabora za mlade, ki ga že šesto leto zapored organizira Mladinski center Nova Gorica.
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