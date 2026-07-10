Šest dni odklopa in druženja s prijatelji v naravi

Druženje ob tabornem ognju je eden od hitov tabora.

ČEPOVAN • “V redu je, še kar. Obiskali smo kmetijo in všeč mi je bilo, da so nam dali med. Ampak malo pogrešam telefon in pogrešam to, da bi doma gledal nogomet ob treh zjutraj,” je med popoldanskim počitkom, po obisku kmetije in pred delavnico E-Hiše Nova Gorica, na dvorišču prenovljene počitniške hiše Čepovanka povedal 14-letni Oskar iz Nove Gorice. Eden od 12 udeležencev poletnega tabora za mlade, ki ga že šesto leto zapored organizira Mladinski center Nova Gorica.