Shirano “srce” najmlajše vasi na Idrijskem potrebuje podporo
Ledine so najmlajša vas na Idrijskem, ki je sama odprla oddelek vrtca v gasilskem domu. Sočasno si skupaj z Občino Idrija več kot desetletje prizadevajo za obnovo dotrajane šole in izgradnjo vsaj majcene telovadnice. Minister za izobraževanje, ki je za prvi obisk izbral prav Ledine, je obljubil, da bo ministrstvo pripravilo načrt, kako obnove najmanjših šol postaviti ob bok večjim.
LEDINE > Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič je na proslavi dneva državnosti z dvigom zastave v Ledinah zbranim povedal, da se zaveda, da je njihova šola, podružnica OŠ Spodnja Idrija, veliko več kot vzgojno izobraževalna inštitucija.
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