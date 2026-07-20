Sklepanje pogodb za namakalni sistem pri koncu
Projekt novega namakalnega sistema, ki bo omogočal namakanje približno 1400 hektarjev kmetijskih površin v občini Ajdovščina, poteka skladno s predvideno časovnico.
AJDOVŠČINA • Sklepanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih poteka trasa primarnega cevovoda novega namakalnega sistema, se uspešno zaključuje. “S sklenitvijo služnostnih pogodb za traso primarnega cevovoda je bil opravljen pomemben korak, s katerim smo se približali oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,” pravijo na ajdovski občini. Projekt novega namakalnega sistema bo omogočil varnejšo in stabilnejšo kmetijsko pridelavo ter dolgoročni razvoj kmetijstva v Vipavski dolini.
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