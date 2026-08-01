Štruklji in čavenski lonec čakajo udeležence pohoda na Čaven
Planinsko društvo Ajdovščina jutri prireja 33. letni pohod na Čaven. Priljubljena planinska točka v teh dneh vabi s prijetnejšimi temperaturami, v četrtek opoldne je termometer kazal 23 stopinj Celzija, ajdovski planinci pa so v zadnjih mesecih s prostovoljnim delom uredili kočo Antona Bavčerja in njeno okolico ter skupaj z oskrbniki poskrbeli za še prijetnejše počutje planincev in drugih obiskovalcev.
ČAVEN • Čaven z Velikim Modrasovcem, 1351 metrov visoko, in s planinsko kočo Antona Bavčerja na 1242 metrih nadmorske višine v teh dneh ponuja priročen umik pred vročino. Dogajanje na priljubljeni planinski postojanki bo še posebej pestro jutri, ko Planinsko društvo Ajdovščina prireja tradicionalni pohod na Čaven. Pohod ni voden, planincem in drugim pohodnikom so na voljo različne poti, pri koči pa bo ob 11. uri krajši kulturni program.
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