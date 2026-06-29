Tekačem vročina ni prišla do živega, na cilju jih je ohladila Tolminka
Tridnevni Soča Outdoor Festival postaja množičen mednarodni tekaški praznik in gostitelj vseh, ki imajo radi naravo in gibanje v njej. Skupaj s 3400 tekači so prišli družinski člani in prijatelji, mnogi so podaljšali bivanje v Posošju, s čimer postaja ta dogodek pomemben v turističnem pogledu. Z zgodnjimi štarti so se tekmovalci izognili vročini, v popoldanskem času pa so uživali v namakanju v Soči in Tolminki in v spremljevalnerm programu.
TOLMIN • Na glavnem prizorišču festivala na sotočju Tolminke in Soče je bilo v soboto in včeraj v svežem jutru živahno že pred sedmo uro. Tik pred sobotnim štartom teka na 50 kilometrov pa so organizatorji skupaj z gorsko reševalno službo sprejeli odločitev, da najdaljšo preizkušnjo zaradi pričakovane vročine odpovedo.
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