Turisti v Goriških brdih povprašujejo po vinskih degustacijah in nastanitvah z bazeni

GORIŠKA BRDA • "Poletna turistična sezona v Brdih je v polnem teku, ponudniki pa ocenjujejo, da je stanje dobro oziroma zelo dobro. Čeprav je bil junij pri nekaterih nekoliko mirnejši kot lani, se je v juliju obisk občutno okrepil, večina ponudnikov pa poroča o zelo dobri zasedenosti in spodbudnih napovedih tudi za avgust ter jesenske mesece," je povedala direktorica Zavoda za kulturo, turizem, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

Obiskovalci iščejo informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih ter predlogih za ogled Brd, sledijo priporočila za lokalne gostinske ponudnike. Med obiskovalci, ki Brda obiščejo prvič, je največ zanimanja za Šmartno, Sabotin in Park miru ter druge razgledne točke in naravne znamenitosti.

Gostje se nekoliko razlikujejo tudi glede na tip obiska. Mlajši in starejši pari najpogosteje iščejo vinske degustacije in obisk vinskih kleti, medtem ko družine z otroki (ta ciljna skupina je zelo v porastu) pogosteje povprašujejo po pohodniških poteh in aktivnostih na prostem. Letos je opaziti tudi več zanimanja za obisk večjih turističnih kmetij, kjer lahko obiskovalci spoznajo pridelavo lokalnih izdelkov ter kupijo oljčno olje, marmelade, vino in druge domače dobrote.

Julija in avgusta je največ povpraševanja po nastanitvah z bazenom, ki so trenutno v celoti zasedene. Splošna zasedenost nastanitvenih zmogljivosti v glavni turistični sezoni ostaja zelo dobra. Ponudbo dodatno bogatijo tudi nastanitve, ki so v Brdih vrata odprle letos. Med drugim gre za dve novi nastanitvi v Šmartnem ter nove nastanitvene zmogljivosti v Kojskem in Kozani.

V Goriška brda prihaja največ gostov iz Avstrije, Italije, Nemčije, ZDA, Velike Britanije, Nizozemske in Hrvaške. V avgustu se tradicionalno poveča tudi število gostov iz Francije in Belgije. Prav vsi obiskovalci najbolj cenijo pristna briška doživetja, kakovostna vina, lokalno kulinariko in butično ponudbo, ki ostaja ena ključnih prednosti te turistične destinacije, je še navedla Novak Samec.