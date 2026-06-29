Most na Soči po pošti in banki ostaja še brez lekarne

MOST NA SOČI • “Ukinitev vsake javne storitve je boleča.Veliko smo že izgubili, zdi se, da ekonomska logika prevlada. Upali smo, da bo lekarno prevzela tolminska, vendar se ni izšlo. Ni problem za ljudi s Šentviške planote, iz Baške grape ali pa z območja Lomov, oni se morajo itak pripeljati z avtomobilom in lahko naredijo še dodatnih pet kilometrov do Tolmina. Lekarno bodo pogrešali predvsem starejši Mostarji, ki jo obiskujejo peš. Še večji problem pa je, da mnogi nimajo niti zdravnika. Vsa leta sta na Mostu delovali dve ambulanti, po novem samo ena,” je pojasnil predsednik krajevne skupnosti Most na Soči Matej Loncner.

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