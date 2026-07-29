Usoda Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti ostaja negotova in nejasna
Po ponedeljkovem sestanku o financiranju Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ste se ga na povabilo ministrice za kulturo dr. Ignacije Fridl Jarc v Ljubljani udeležila župana Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in Mestne občine Celje Matija Kovač, še vedno ni jasno, kakšna bo prihodnja usoda zavoda. Novogoriški župan Turel priznava, da ni ravno optimističen.
NOVA GORICA, CELJE, LJUBLJANA > “Ministrstvo za kulturo je izpostavilo težave z zagotavljanjem financiranja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, saj naj bi ministrstvu primanjkovalo sredstev. Prav tako je po njihovih navedbah pogodba, ki je bila sklenjena o ureditvi medsebojnih obveznosti med tremi ustanovitelji novega javnega zavoda, tehnično pomanjkljiva. V njej naj namreč ne bi bilo jasno razvidna višina sredstev, ki naj bi jih ministrstvo namenilo kot ustanovni kapital oziroma zagonska sredstva za delovanje tega javnega zavoda. Na ministrstvu so med drugim še poudarili še, da naj bi bil Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti v aprilu, ko smo v obeh mestnih občinah v dveh obravnavah potrjevali odlok o ustanavljanju zavoda, pravzaprav ustanovljen šele takrat, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. To sicer tehnično ne drži, ker je sklep o ustanovitvi javnega zavoda vlada sprejela že prej, in sicer novembra 2025,” je o vsebini pogovorov z ministrico za kulturo dr. Ignacijo Fridl Jarc včeraj povedal novogoriški župan Samo Turel.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.