Usoda Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti ostaja negotova in nejasna

Novogoriški in celjski župan sta v ponedeljek ministrici za kulturo predstavila razloge, zakaj sta se obe občini odločili sodelovati pri ustanavljanju Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.

NOVA GORICA, CELJE, LJUBLJANA > “Ministrstvo za kulturo je izpostavilo težave z zagotavljanjem financiranja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, saj naj bi ministrstvu primanjkovalo sredstev. Prav tako je po njihovih navedbah pogodba, ki je bila sklenjena o ureditvi medsebojnih obveznosti med tremi ustanovitelji novega javnega zavoda, tehnično pomanjkljiva. V njej naj namreč ne bi bilo jasno razvidna višina sredstev, ki naj bi jih ministrstvo namenilo kot ustanovni kapital oziroma zagonska sredstva za delovanje tega javnega zavoda. Na ministrstvu so med drugim še poudarili še, da naj bi bil Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti v aprilu, ko smo v obeh mestnih občinah v dveh obravnavah potrjevali odlok o ustanavljanju zavoda, pravzaprav ustanovljen šele takrat, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. To sicer tehnično ne drži, ker je sklep o ustanovitvi javnega zavoda vlada sprejela že prej, in sicer novembra 2025,” je o vsebini pogovorov z ministrico za kulturo dr. Ignacijo Fridl Jarc včeraj povedal novogoriški župan Samo Turel.