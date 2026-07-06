V Bovcu priznanja za pletarstvo, igralstvo, prostovoljstvo ...

BOVEC > Boris in Biserka Kravanja sta dolgoletna prostovoljca, ki s srčnostjo pomembno prispevata k čim bolj prijaznem življenju na Bovškem. Od začetkov sta voznika pri Prostoferju. Sodelujetea v Folklornem društvu Bovec s plesom, pripravi kostumov, organizaciji dogodkov. Njuna mirnost, zanesljivost, dobrovoljnost in pripravljenost pomagati so vrednote, zaradi katerih ju ljudje cenijo in jima zaupajo.

Ekonomist Žarko Mlekuž je poklicno pot začel na tolminski občini kot načelnik oddelka za gospodarstvo, kasneje je prevzel vodenje Alpskega turističnega centra v Bovcu. Pomembno je prispeval k razvoju turizma. Leta 1995 je napisal Strategijo razvoja turizma Občine Bovec. Po plazu v Logu pod Mangartom leta 2000 je vodil komunikacijo z državnimi organi in sodeloval pri obnovi.

Roman Kravanja je poznan po Otokarjevi žagi. Njegovi leseni izdelki, od desk in tramov do mostov, streh, stopnic in ograj, so prisotni po občini. Je aktiven v zadugi Soča Trenta in na kulturnem področju. Magda Kenda je že več kot 25 let aktivna članica Gledališke skupine BC, sodeluje kot amaterska igralka, šepetalka in sodelavka pri različnih kulturnih prireditvah.Ko je katastrofalni plaz prizadel njen rodni Log pod Mangartom, se je vključila v pomoč preko Krajevne skupnosti in Karitasa.

V življenju Henrika Trebše Vladka ima posebno mesto pletarstvo. Te veščine se je naučil pri vaškem mojstru, postala je njegovo poslanstvo. Izdeloval je košare, koše, lestence, koše za perilo ter številne druge ročno pletene izdelke.Posebej prepoznavne so opletene steklenice oziroma kjantarce. Njegovi izdelki so cenjeni zaradi kakovosti, trpežnosti in lepe ročne izdelave. Svoje znanje deli z mlajšimi generacijam.

Zara Hrovat je prejela priznanje za perspektivne mlade. Svojo nadarjenost je pod mentorstvom slikarke Brine Torkar začela razvijati v prve resne umetniške stvaritve. Ljubezen do ustvarjanja jo je pozneje odpeljala na šolanje v Ljubljano, na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, kjer se je posvetila industrijskemu oblikovanju. Študira kognitivne vede na Univerzi v Aarhusu na Danskem. Svojo ustvarjalnost povezuje z znanostjo, sodobno tehnologijo in umetno inteligenco ter išče načine, kako bolje razumeti človeka in mu pomagati. Denarno nagrado je prejel Karitas Bovec ob 35 letnici delovanja.