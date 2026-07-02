V Eda centru končno vsi pod isto streho in bliže ljudem

NOVA GORICA • Naložba, vredna več kot osem milijonov evrov, zajema popolno ureditev le na grobo zgrajenih prostorov v drugem, petem, šestem, sedmem in osmem nadstopju Eda centra. Od ponedeljka, ko bo s preselitvijo računalniške opreme v pisarniško že urejene prostore zaživel delovni proces, bo konec dolgoletne prostorske in logistične stiske Finančnega urada Nova Gorica, ki je - tudi s skupnimi službami - deloval na ulici Gradnikovih brigad v Novi Gorici (v dotrajani stavbi iz leta 1978), v Vrtojbi in v Ajdovščini. Posebej težko je bilo obdobje po letu 2015, ko je prišlo do združitve davčnega in carinskega urada in je moralo sto zaposlenih iz skupnih služb delati izven matične novogoriške lokacije.

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