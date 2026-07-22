V Kobaridu za zdaj dva županska kandidata, bivši župan še razmišlja

Kobariški župan Marko Matajurc se bo s podporo svoje liste jeseni potegoval za tretji zaporedni mandat.

KOBARID • Župan Marko Matajurc se bo s podporo svoje liste v Kobaridu jeseni potegoval za tretji zaporedni mandat. Pred njim je županoval Robert Kavčič (Lista Roberta Kavčiča), ki je funkcijo opravljal med leti 2014 do 2018 ter 2006 do 2010. Med leti 2010 in 2014 je občino Kobarid vodila Darja Hauptman (SDS).

Matajurc je na zadnjih volitvah zmagal v drugem krogu volitev, ko mu je nasproti stal nekdanji župan Kavčič. Tudi Kavčič razmišlja o vnovični kandidaturi, odločitev pa bo sprejel do konca poletja, je povedal.

V primeru ponovne izvolitve želi Matajurc predvsem dokončati velike projekte, ki so jih začeli oziroma pripravili dokumentacijo zanje. Naštel je gradnjo kolesarskih poti, infrastrukture v Breginju, Trnovem ob Soči in Drežnici, stanovanjsko gradnjo in drugi dovoz iz Kobarida na glavno cesto.

Že junija je kandidaturo napovedal David Rozman, ki bo kandidiral s podpisi volilcev. Kot je takrat povedal, da ga je k odločitvi spodbudilo predvsem nezadovoljstvo z razmerami v občini in neizvajanjem nekaterih odločitev občinskega sveta.

Po Rozmanovem mnenju občina za razvojni preboj potrebuje dodaten denar. Zavzel se je tudi za tesnejše sodelovanje s sosednjimi občinami in na ravni regije ter za ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem se bodo domačini dobro počutili.

V sedanji sestavi občinskega sveta sedijo predstavniki osmih političnih strank in list, skupno je 16 svetnikov. Največ jih prihaja iz vrst SLS (4), trije iz SDS, prav toliko jih ima županova Lista Marko Matajurc "za vodo", dva NSi, po enega svetnika pa Gibanje Svoboda, Neodvisna lista Darko Smrekar - Smrk in prijatelji, Lista Roberta Kavčiča in SD.

Med županom Matajurcem in občinskimi svetniki je bilo v tem sklicu precej nesoglasij, sredi junija pa je skupina sedmih svetnikov sporočila, da se do razrešitve odprtih vprašanj ne bodo več udeleževali sej občinskega sveta. To pomeni, da je postal nesklepčen, saj se tudi dve drugi svetnici sej ne udeležujeta.

Kot razlog za obstrukcijo sej so svetniki navedli županovo neizvajanje sklepov občinskega sveta. V izjavi so zapisali, da župan izigrava odločitve občinskega sveta in prek formalnih ali neformalnih zadržanj sklepov ter ponovnih odločanj vsiljuje svoje odločitve.

Neuresničenih sklepov iz preteklosti naj bi bilo najmanj deset. Eden zadnjih je bil predlog sklepa o gradnji devetih stanovanj, za katere je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, še prej pa so bili z županom n nasprotnih bregovih glede skupnih dovolilnic za plovbo po Soči in gradnje kolesarske poti proti meji z Italijo.