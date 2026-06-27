V nov razpis za najemnika kavarne EPIC

NOVA GORICA • Povišan kulturni utrip ob koncu minulega tedna na EPIC območju med obema Goricama, ki je zaživelo s sobotno poletno muzejsko nočjo in nedeljskim praznikom glasbe, je bil uvod v poletno dogajanje. Sledil je torkov pogovor s pisateljem Aleksandrom Hemonom v veliki dvorani EPICentra v okviru Mesta knjige. Do konca meseca je v galeriji EPIC, nad stalno razstavo Mesto na meji, na ogled razstava Divja 70. na Koroškem, kar nekaj dogodkov pa se obeta tudi v juliju in avgustu.

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