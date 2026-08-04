V Novi Gorici javna kolesa vse pogosteje tarča vandalov

NOVA GORICA > Poleg Mestne občine Nova Gorica sta v sistem izposoje javnih koles GO2GO vključeni še občini Šempeter - Vrtojba in Gorica. V občini Šempeter-Vrtojba delujeta dve postajališči, v kratkem bodo vzpostavili še štiri, saj je župan Milan Turk nedavno s predstavnikoma družbe Nomago podpisal pogodbo za razširitev sistema. Poleg novih postaj pri Športnem parku Šempeter, v središču Šempetra pri Gorici, na Vrtojbenski cesti pri trgovini Spar ter pri pokopališču v Vrtojbi, si v omenjeni občini obetajo še 26 priklopnih mest ter 20 novih koles, o čemer smo v Primorskih novicah že poročali. Na italijanski strani v Gorici so trenutno priklopna mesta na treh lokacijah, tudi tam pa so predvidene nadaljnje širitve sistema.

﻿GO2GO je v novogoriški občini že uveljavljen sistem izposoje koles. Foto: Mitja Marussig Foto: Mitja Marussig

MONG: “Sistem izposoje koles na podeželju

ni uspešen”

V zadnjem času je bilo, tudi na sejah novogoriške mestnega sveta, slišati kar nekaj pobud za širitev sistema v mestni občini. Se torej obetajo nova postajališča in nova kolesa? “Pobude sproti spremljamo in jih usklajujemo z razpoložljivimi možnostmi financiranja. Pregledali smo tudi pobude uporabnikov, ki jih prejemamo prek klicnega centra in drugih kanalov,” odgovarjajo na mestni občini.

Predlogov za nove lokacije v občini po njihovih navedbah sicer ni veliko, med najpogosteje omenjenimi pa so območja Supernove pri McDonald'su, Osnovne šole Solkan, industrijske cone pri Merkurju in poslovne cone Solkan.

Kot kaže, pa je bolj malo verjetno, da bi sistem izposoje javnih koles GO2GO vzpostavili tudi na podeželju. “Praksa drugod po Sloveniji kaže, da sistem izposoje koles na podeželju ni uspešen, kar gre predpisati zlasti večjim razdaljam. Sistemi izposoje koles so namreč najbolj uspešni pri krajših razdaljah znotraj mest,” pojasnjujejo na občini.

Pozivajo k odgovornemu ravnanju

Ob tem priznavajo, da se trenutno sicer bolj kot s širitvijo mreže ukvarjajo s spodbujanjem pravilne in odgovorne uporabe sistema. “V zadnjem obdobju namreč opažamo občuten porast vandalizma, predvsem med mlajšimi uporabniki, zato veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju in skrbi za ohranjanje sistema,” pravijo.

Dodajajo še, da vandalizem na skupnem premoženju zmanjšuje razpoložljivost koles za druge uporabnike ter povečujejo stroške vzdrževanja in popravil. “Javna kolesa so namenjena vsem, zato si želimo, da bi vsak uporabnik z njimi ravnal enako skrbno, kot bi ravnal z lastnim kolesom. Le z odgovornim in spoštljivim odnosom do skupne lastnine lahko zagotovimo, da bo sistem tudi v prihodnje ostal zanesljiv, kakovosten in dostopen vsem generacijam uporabnikov,” še navajajo.