V pričakovanju naslednjega velikega preboja

AJDOVŠČINA • Kot je uvodoma izpostavil ajdovski podžupan Matjaž Bajec, je Ajdovščina v zadnjem desetletju doživela izjemen razvojni preboj, saj so iz številnih obrtnih dejavnosti zrasla uspešna podjetja, prihodki ajdovskih podjetij pa so se v tem obdobju povečali za kar 175 odstotkov. “Ajdovščina je danes kljub svoji velikosti pristen prostor priložnosti, ki uspešno privablja investicije, spodbuja podjetništvo in ustvarja pogoje za visoko kakovost življenja,” je še povedal Bajec.

Zato v Ajdovščino tudi ni bilo težko pripeljati uglednih strokovnjakov, je povedala voditeljica večera, Ajdovka Urška Jež, ustanoviteljica podjetja Transformation Lighthouse, ki velja za generatorja priložnosti. Prišli so Fede Ponce, strokovnjak za področje umetne inteligence ter inteligentnih sistemov mobilnosti prihodnosti, ki sodeluje z uglednimi avtomobilskimi blagovnimi znamkami, Brett Murray iz podjetja NVIDIA, sicer strateg iz Silicijeve doline, ki se ukvarja z oblikovanjem globalnih tehnoloških platform, in Bettina Sherick, strokovnjakinja za presečišče podatkov, napredne tehnologije in zabavne industrije ter razvoj odnosov z občinstvom.

Ajdovščina v zadnjem desetletju doživela izjemen razvojni preboj. Foto: OA Foto: OA

Program se je nadaljeval z okroglo mizo Naslednji veliki preboj: Kako nastajajo podjetja, ki spreminjajo pravila igre. V razpravi o inovacijah, pogumu, odpornosti in sprejemanju poslovnih odločitev v časih negotovosti, so sodelovali direktor skupine Incom Boštjan Jerončič, Dejan Paravan iz podjetja NGEN in Urška Jež (Transformation Lighthouse).

Na dogodku so predstavili deset izbranih startup podjetij iz letošnje generacije avstrijskega pospeševalnika Hummelnest, ki ga vodi Transformation Lighthouse v partnerstvu z Raiffeisen Landesbank Steiermark. Mladi inovatorji so prikazali rešitve s področij industrije, trajnosti in umetne inteligence, ki segajo od pravnih raziskav na pogon umetne inteligence, medicinske diagnostike in finančne tehnologije (fintech) do rešitev za duševno zdravje, trajnostni razvoj in celo inteligentnih panjev za čebele.