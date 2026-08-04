V Tolminu in Idriji zaradi nizkega vodostaja začasno ustavljen ribolov

TOLMIN, IDRIJA > Ribiški družini Idrija in Tolmin sta zaradi najnižjega vodostaja rek, najvišjih temperatur voda in ekstremnega padca kisika v njih sočasno sprejeli odločitev, da s 1. avgustom začasno prepovesta ribolov in na ta način zaščitita toplotnemu stresu, boleznim in poginjanju prekomerno podvržene ribe in ostali rečni živelj. Na udaru so vse ribe, najbolj pa lipan. Začasna prepoved velja tako za člane družin kot za turistične kupce ribolovnic. V občini Tolmin prepoved velja na Idrijci, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Na preostalih še ribolovnih vodah pa ribiče prosijo, naj lovijo le zgodaj zjutraj in zvečer. Da bi skrajšali stres ob ulovu, jih prosijo še, naj ne uporabljajo predvrvic, ki so tanjše od 0,12 milimetrov. Ribiška družina Idrija je ribolov, prvič v svoji zgodovini, prepovedala na vseh vodah, s katerimi upravlja. Medtem ko so pritoki suhi, ima Idrijca najnižji vodostaj, odkar ga merijo.