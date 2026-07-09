V Vipavski dolini na voljo Bicibus in invalidski e-kolesarski tandem
Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina je tudi letos v okviru projekta Starways vzpostavila dve brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje, pohodnike in ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Storitev Bicibus v poletnih mesecih zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini - Predmeje in Nanosa.
VIPAVSKA DOLINA > Brezplačne avtobusne in kombi povezave za potnike in kolesa med kolesarskimi potmi, ki povezujejo ključne točke v Vipavski dolini ter med Ajdovščino in Čedadom, je Regijska razvojna agencija Rod prvič vzpostavila lani. Kot nam je v imenu regijske agencije povedala Tanja Krapež, vodja projekta Starways, so bile lanske izkušnje - z izjemo precej deževnega julija - zelo dobre.
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