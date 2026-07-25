V Zdravstvenem domu Nova Gorica 12 novih specializantov družinske medicine

NOVA GORICA > Zagotovo največ težav imajo v Zdravstvenem domu Nova Gorica na področju družinske medicine, kjer se bo v prihodnjih letih upokojilo več zdravnikov, že v prihodnjih dveh mesecih pa odhaja v pokoj ena zdravnica. Zato je še toliko bolj razveseljiva novica, da je ustanovi uspelo pridobiti nove specializante družinske medicine. “Trenutno je pri nas zaposlenih dvanajst specializantov družinske medicine, od tega jih šest prihaja iz tujine,” pojasnjuje dr. Eva Brecelj, strokovna vodja Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Zgolj slovenskih zdravnikov ni dovolj

Kot je znano, so v Zdravstvenem domu Nova Gorica v zadnjih letih veliko delali na pridobivanju zdravnikov iz republik nekdanje Jugoslavije, saj so se zavedali, da na področju družinske medicine zgolj z diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet ne bi mogli zagotoviti dovolj kadra, zato so iskanje zdravnikov razširili tudi v druge države in bili pri tem očitno uspešni. Od treh specialistov družinske medicine iz tujine sta dva že uspešno nostrificirala specializacijo, tretja pa naj bi postopek zaključila v kratkem. V začetku leta je začela delovati tudi dodatna ultrazvočna ambulanta, v kateri dejavnost opravlja zdravnica iz Bosne in Hercegovine.

Brez izbranega zdravnika še vedno 1478 ljudi

Kljub temu ostaja brez izbranega zdravnika še vedno skoraj 1500 ljudi. “V našem zavodu je bilo 1. julija letos 1478 oseb opredeljenih v Dodatni ambulanti, kamor se opredeljujejo ljudje, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika,” nam je povedala dr. Eva Brecelj. Po njenih besedah sta za ustanovo pomembni pridobitvi nov objekt na Rejčevi ulici in stavba Nova na Kidričevi, kjer imata prostore Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za krepitev zdravja. “Novi prostori pomembno pripomorejo h kakovosti naših storitev in dobremu počutju tako uporabnikov kot zaposlenih,” je izpostavila.