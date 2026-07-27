Vinske kleti: goste poleg vin navdušujejo zgodbe družin in pristnost domačinov

VIPAVSKA DOLINA • Ponudba odprtih kleti v Vipavski dolini traja od 1. junija do 30. septembra, pri čemer velja izpostaviti, da so pokušine vin pri številnih vinarjih na voljo vse leto. V poletno ponudbo odprtih kleti Vipavske doline je letos vključenih več kot 40 vinogradniških kmetij oziroma vinskih kleti. “Ponujamo vinske degustacije, goste pa usmerjamo tudi v lokalne restavracije, zanje pa organiziramo izlete, saj smo ob klepetu vedno tudi turistični vodiči,” pravi Primož Šušmelj z ekološke vinogradniško-vinarske kmetije na Erzelju. Kmetija je bolj znana po priimku prednikov Miška, zapisi o njej pa segajo v leto 1861.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.