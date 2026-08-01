Vročina prikrojila odpravo od Gorice do Budimpešte

NOVA GORICA > Včeraj bi se morala s Trga Evrope na 600 kilometrov dolgo pot do Budimpešte podati posebna odprava, na čelu katere bi bila tudi kočija iz začetka 20. stoletja, last Bruna Cotiča iz Sovodenj ob Soči, tudi predsednika združenja ljubiteljev konjskih vpreg Associazione Friulana Carozze (AFAC), ki je dogodek pripravilo skupaj z Združenjem Mitteleuropa. Dogodivščino so poimenovali Sisijino potovanje, s spominom na cesarico Elizabeto-Sisi in v poklon srednjeevropski dediščini z obiskom krajev, ki jih je nekoč povezovala skupna zgodovina habsburške monarhije. Kot je poročal Primorski dnevnik, je bil prvotni načrt, da bi v kočijo vpregli dva konja, v spremljevalnih vozilih pa bi bilo še osem konjev, par konjev pa bi zamenjali vsakih 30 kilometrov. Načrtovano potovanje je tik pred zdajci spremenila vročina, na neprimerne razmere za udeležene konje so prek družbenih omrežij opozorili tudi številni Goričani in goriški župan Rodolfo Ziberna. V združenju AFAC so se odločili, da bodo potovanje opravili, vendar bo bolj simbolično, pri tem pa bodo poskrbeli za dobrobit živali. Poti ne bodo prepotovali s konji, te bodo vpregli samo za slovesnosti na ciljnih lokacijah, izključno v hladnejših urah dneva, so še poudarili organizatorji.