Vsaj še danes zapora na Gradnikovi

NOVA GORICA > Promet po mestni ulici, kjer živi največ Novogoričanov, je že nekaj dni oviran, od torka dalje pa je na Ulici Gradnikove brigade, pri parkirni hiši, ki je bliže središču mesta, popolna zapora ceste. Pri popravilu toplovoda pod cestiščem, ki se je začelo že prejšnji teden, so namreč ugotovili tudi staro poškodbo plinske cevi. Zato je sanaciji toplovoda sledilo še saniranje plinske cevi. To je zahtevalo nekoliko večji izkop in posledično popolno zaporo ceste ter prekinitev prometa. V podjetju Proinženiring, ki nadzira dela, predvidevajo, da bi lahko promet po Ulici Gradnikove brigade, če le ne pride do kakšnih nepričakovanih zapletov, ponovno nemoteno stekel že danes popoldne oziroma zvečer.