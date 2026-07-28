Vse je drugače, ustvarjalnost in prijateljstvo pa sta v vasi ostala

VOJSKO > Več kot tisoč metrov nad morjem razpeto Vojsko ni le najvišja, pač pa kulturno najbolj dejavna vas v občini Idrija. Letošnji praznični Jakobov vikend je tako mineval v znamenju kulture in 50. obletnice sicer starejšega kulturnega društva Planika, prej Planinka. Založba Bogataj je predstavila knjigo s šestimi veseloigrami najbolj dejavne ustvarjalke društva Irene Hvala - Smeh na odru. Predstavili so še pišoče na prvem literarnem natečaju Vojsko, moja vas domača.

Prepoznavne zgodbe pišejo tudi majhni kraji

Vojsko šteje še 240 ljudi. Na Jakobov vikend se nanj zgrnejo mnogi, ki so vas davno zapustili. Tudi minuli vikend je bilo tako. Nekateri so stopili tudi na oder in odigrali delček gledaliških vlog, v katerih so nastopili še kot Vojskarji. Kulturno društvo Planika je 50. obletnico praznovalo z odlomki iz veseloiger, s katerimi Jakobov praznik obeležujejo od leta 1994. Večino so odigrale prekaljene domače igralke: Renata Hvala Zeliščarico Pepko, Neža Merlak in predsednica društva Mojca Magajne delček Term z novimi pridobitvami ... Obe veseloigri in še štiri je avtorica sicer vseh iger uvrstila v knjigo Smeh na odru.

Irena Hvala in založnik Damijan Bogataj sta knjigo predstavila humorno. Niso je namenili samo ohranitvi spominov, pač pa poti iger na druge, zlasti vaške odre. Po vseh, na katerih so jo vojskarski gledališčniki igrali, so izvabljale smeh. Resne pa so bile zahvale društvu in vsaj dvema desetinama, ob igralsko tudi zlasti pevsko v njemu dejavnih Vojskarjev. “Društvo niso le predstave, kostumi in rekviziti. Društvo smo ljudje. Ljudje, ki verjamemo, da je vredno del svojega časa nameniti kulturi, svoji vasi in drug drugemu,” je bila vsem hvaležna, predsednica KS Damjana Bončina s pristavkom, “da velike zgodbe pišejo tudi majhni kraji”.

Skupnost in trdno prijateljevanje ostajata

Pobuda za oblikovanje društva pripada Branku Šinkovcu. Edina, ki sta v njem aktivna od ustanovitve leta 1976, sta Irena in Ivan Šinkovec. Vse tri so Vojskarji počastili s posebnimi priznanji.

Društvo je sicer vsaj stoletje starejše, a so ga sprva imenovali Planinka. Le obe vojni in izseljevanje po njima so ustavile njegovo aktivnost. S predstavitvijo filma o nekdanji vojskarski košnji in natečajnih del Vojsko, moja vas so bile kulturno obarvane tudi ostale praznične prireditve. Na Vojskem se je v zadnjih desetletjih spremenilo vse, “le ustvarjalnost in prijateljevanje sta ostala”. Tako je na uvodnem slavju Planike zagotovila članica društva Kristina Ipavec.