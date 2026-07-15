Vse več kolesarjev na Bohinjski progi prinaša tudi vse več izzivov
Kolesarski turizem je v Sloveniji iz leta v leto vse bolj priljubljen. Vse več obiskovalcev se pri raziskovanju turističnih destinacij odloča za kombinacijo vlaka in kolesa. Povpraševanje po prevozu koles tudi na vlakih Bohinjske proge na relaciji Jesenice-Nova Gorica-Sežana v zadnjih letih nenehno narašča. Pričakovati je, da se bo zaradi skorajšnjega odprtja nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem zanimanje za tovrstna potovanja letos še povečalo.
Slovenske železnice so v preteklih letih že uvedle dodatne poletne sezonske vlake, vendar so možnosti za povečevanje ponudbe omejene. Bohinjska proga je enotirna, zaradi pomanjkanja izogibališč pa je povečevanje števila voženj skrajno omejeno. Prav tako so omejene zmogljivosti vlakov, saj dizelmotornim garnituram ni mogoče dodajati dodatnih vagonov, uporaba dveh skupaj spetih garnitur pa je problematična zaradi peronov, ki so na številnih postajah prekratki.
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