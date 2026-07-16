Z daljinskim teleskopom do skrivnosti vesolja

Na poletno šolo se je letos prijavilo kar 145 dijakov in dijakinj, kar pomeni 65 več kot lansko leto.

AJDOVŠČINA • Dvajset udeležencev in udeleženk pod vodstvom mentorjev in mentoric iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici načrtuje in opravljajo manjše raziskovalne astronomske projekte. Kot je za Primorske novice povedal Andrej Guštin iz zavoda Cosmolab, astronomska opazovanja izvajajo z daljinsko upravljanim teleskopom GoChile v Čilu, pri čemer v objektiv ujemajo zanimive nebesne objekte, kot so spremenljive zvezde, eksoplaneti, eksplozije supernov in galaksije. “Udeleženci mednarodne poletne šole GoChile z objektivom praviloma poiščejo tista vesoljska telesa, ki si jih najbolj želijo preučevati. Opazovanja se začnejo po polnoči in trajajo do poldneva naslednjega dne,” je še pojasnil Guštin.

Astronomska opazovanja mladi izvajajo z daljinsko upravljanim teleskopom GoChile v Čilu. Foto: Arhiv Univerze V Novi Gorici Foto: Arhiv Univerze V Novi Gorici

Vpogled v delo astronomov

Raziskovalke in raziskovalci iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici mlade astronome in astronomke seznanjajo tudi z različnimi temami s področja astrofizike, kot so uporaba strojnega učenja v astrofiziki, črne luknje, kozmični delci, eksplozije supernov in kozmologija. Prav tako se mladi na poletni šoli spoznavajo z osnovnimi značilnostmi raziskovalnega dela in tehnikami, uporabnimi v astronomiji, na ta način pa dobivajo vpogled v delo astronomov in astronomk. Vodijo jih sodelavci in sodelavke Fakultete za naravoslovje in zavoda Cosmolab.

V objektiv ujemajo zanimive nebesne objekte, kot so spremenljive zvezde, eksoplaneti, eksplozije supernov in galaksije. Foto: Arhiv Univerze V Novi Gorici Foto: Arhiv Univerze V Novi Gorici

Da gre za pomembno priložnost za mlade, dokazuje tudi izjemno veliko zanimanje za poletno šolo: nanjo se je namreč letos prijavilo kar 145 dijakov in dijakinj, kar pomeni 65 več kot lansko leto. GoChile je izobraževalni nekomercialni projekt Univerze v Novi Gorici, v okviru katerega na daljavo upravljamo dva teleskopa na observatoriju El Sauce v Čilu, kjer vladajo izjemni opazovalni pogoji. Projekt je namenjen predvsem študentom in študentkam programa Fizika in astrofizika na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, del opazovalnega časa pa je namenjen tudi srednjim šolam in ljubiteljskim astronomom.

Predstavitev raziskovalnih projektov jutri

Kaj vse so se dijaki na letošnji poletni šoli GoChile naučili in kaj odkrili, bo sicer mogoče izvedeti jutri, 17. julija, v prostorih Fakultete za naravoslovje, z začetkom ob 15. uri. Predstavitev raziskovalnih projektov mladih astronomov in astronomk bo odprta za širšo javnost oziroma za vse, ki bi zakonitosti in skrivnosti vesolja radi pobliže spoznali.